3.72 BYN
2.93 BYN
3.39 BYN
Разумная электроніка для камбайнаў: "Цветатрон" распрацаваў сістэмы, якія замяняюць аналагі з ЕС
Беларусь працягвае ўмацоўваць супрацоўніцтва з надзейнымі партнёрамі. Эканоміка ў аснове асноў, як не раз гаварыў Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка. Акрамя таго стратэгічны арыенцір краіны - крытычныя галіны павінны быць забяспечаны айчыннымі тэхналогіямі мінімум на 90 %.
Брэсцкі "Цветатрон" - адно з прадпрыемстваў, якое зрабіла стаўку на імпартазамяшчэнне. Завод уваходзіць у холдынг "Інтэграл", распрацоўвае і вырабляе электроніку для машынабудавання і аграпрамысловага комплексу.
Гэта шматгаліновае прадпрыемства, якое спецыялізуецца на прыборабудаванні. Асноўныя заказчыкі - машынабудаўнікі і аграпрамысловы комплекс. Геаграфія паставак - уся Беларусь і Расія. Апошнімі гадамі актыўна нарошчваюць долю ўласных распрацовак.
На прадпрыемстве паспяхова перапрацавалі і палепшылі сістэму для кіравання прэс-падборшчыкамі, але і сваё выпускаюць, а ў прыярытэце - прытрымліванне стандартаў якасці.
Работа, якая тут вядзецца, патрабуе філіграннай дакладнасці і максімальнай канцэнтрацыі ад кожнага - ад інжынера-распрацоўшчыка да зборшчыка, таму што размова ідзе пра электронныя сістэмы, якія кіруюць сучаснымі збожжа- і кормаўборачнымі камбайнамі, прэс-падборшчыкамі і абсталяваннем для дакладнага ўзважвання кармоў.
Інфармацыйна-кіруючыя сістэмы для беларускіх флагманаў машынабудавання ў АПК, прыборы картавання ўраджайнасці, сістэмы ўнясення кансервантаў - усё гэта ўласныя распрацоўкі брэсцкага прадпрыемства.
Яшчэ адзін напрамак - святлодыёдныя свяцільні: вулічныя, для грамадскіх устаноў і будынкаў, поўнасцю замясцілі імпартныя аналагі.
Без сваёй каманды распрацоўшчыкаў на прадпрыемстве не абысціся. У штаце працуюць маладыя спецыялісты - выпускнікі Брэсцкага тэхнічнага ўніверсітэта. Займаюцца лічбавымі рашэннямі.
Інжынеры-тэхнолагі, канструктары і IT-спецыялісты пасля адпрацоўкі застаюцца на прадпрыемстве. Гавораць: ёсць і падтрымка, і перспектыва.
"Гатовы да інавацый, хуткай адаптацыі да новых тэхналогій і стварэння новых сістэм, гатовы спрабаваць новае. Ідэй ва ўсіх шмат, аплата працы добрая, мы ўсе гарым сваёй ідэяй", - падзяліўся інжынер-праграміст ААТ "Цветатрон" Уладзіслаў Жалезка.
Сёння партфель заказаў прадпрыемства сфарміраваны на месяцы наперад. Тут пашыраюць лінейку вырабаў, бо гэта прамая вытворчая неабходнасць.
Ды і Брэсцкая вобласць у цэлым дэманструе сістэмны падыход да імпартазамяшчэння. У рэгіёне ў гэты працэс залучаны 112 прадпрыемстваў, ужо асвоены 64 віды новай імпартазамяшчальнай прадукцыі.