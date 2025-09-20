Рыса, што дзяліла Беларусь на захад і ўсход - якія цягнікі спыняліся ў Негарэлым

Беларусы заўсёды выступаюць за мір і сяброўства, заўсёды разам супрацьстаяць любым нападкам і шануюць сваю гісторыю. Своеасаблівым сімвалам нашага адзінства прынята лічыць невялікі аграгарадок Негарэлае ў Дзяржынскім раёне Мінскай вобласці. У 1871 годзе праз гэты населены пункт прайшла Маскоўска-Брэсцкая чыгунка, была адкрыта станцыя. Пасля Рыжскага мірнага дагавора і да 17 верасня 1939 года Негарэлае была апошняй савецкай пагранічнай станцыяй. Нездарма яе называюць акном у Еўропу.