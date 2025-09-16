3.64 BYN
У Акадэміі навук падвялі вынікі рэспубліканскага марафона "17 граняў адзінства"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
17 верасня Беларусь адзначыць Дзень народнага адзінства. А сёння ў Акадэміі навук падвялі вынікі рэспубліканскага грамадска-палітычнага марафона "17 граняў адзінства".
Акцыя стартавала 18 жніўня і завяршылася сёння. Мерапрыемства прайшло ў фармаце дыялогу, базіс якога - 17 граняў як 17 тэзісаў Прэзідэнта Беларусі. У цэнтры ўвагі ўдзельнікаў форуму - патрыятычныя каштоўнасці беларускага народа, міжнароднае супрацоўніцтва, захаванне сувязі паміж пакаленнямі, веданне гісторыі нашай краіны (падрабязнасці ў відэа).