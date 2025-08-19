3.69 BYN
У Беларусі распрацавалі ключавыя паказчыкі эфектыўнасці працы ідэолагаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Распрацаваны ключавыя паказчыкі эфектыўнасці працы ідэолагаў, якія да канца 2025 года будуць пратэсціраваны ў эксперыментальным рэжыме. Пра гэта заявіў першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Уладзімір Пярцоў перад рэспубліканскай нарадай па актуальных пытаннях выканання палажэнняў Дырэктывы № 12 "Аб рэалізацыі асноў ідэалогіі беларускай дзяржавы".
Ідэалагічная праца, згодна з Дырэктывай № 12, датычыцца ўсіх суб'ектаў гаспадарання незалежна ад формы ўласнасці. Такая норма ўпершыню ўключана ў дырэктыўны дакумент праграмнага дзеяння. Ідэалагічным працаўнікам, грамадскім аб'яднанням, палітычным партыям дадзена магчымасць уваходзіць і ў гэтыя калектывы.