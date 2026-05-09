У Беларусі стартаваў рэспубліканскі тыдзень кансультавання "Усё для сям'і"

Напярэдадні Дня сям'і ў Беларусі стартаваў адзіны рэспубліканскі тыдзень кансультавання "Усё для сям'і". Яго арганізавалі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны сумесна з Міністэрствам аховы здароўя.

З 11 па 15 мая ў Беларусі праходзіць тыдзень кансультавання "Усё для сям'і". Кансультацыі будуць праводзіцца штодня з 9:00 да 10:30, іх будуць даваць у тэрытарыяльных цэнтрах сацыяльнага абслугоўвання, абласных і гарадскіх аддзелах Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва. Грамадзяне змогуць атрымаць адказы на самыя розныя пытанні: прызначэнне пенсій, дапамог і сямейнага капіталу, адрасная сацыяльная дапамога і льготы для шматдзетных сем'яў. Спецыялісты пракансультуюць па працоўных адносінах, ахове працы і занятасці.