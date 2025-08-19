У Беларусі запрацаваў нумар 133. Патэлефанаваўшы па ім, можна ананімна пагаварыць з псіхолагам

Пазваніць на лінію можна ў выпадку смерці блізкага чалавека, раставанні з блізкімі людзьмі, перажыванні сітуацыі гвалту і іншых крызісных сітуацыях. Падтрымку акажуць па кароткім нумары 133. Сістэма аўтаматычна перанакіруе зварот у найбліжэйшы рэгіянальны цэнтр.



Для абанентаў усіх аператараў званок бясплатны. Важна памятаць, што лінія прызначана менавіта для экстранных крызісных выпадкаў. Пры іншых цяжкасцях і праблемах рэкамендуецца звяртацца на асабісты прыём да адпаведных спецыялістаў - псіхолага, псіхатэрапеўта, нарколага і іншым.