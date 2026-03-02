У Мінск прыбыў першы вывазны рэйс з ААЭ, на радзіму вярнуліся 189 беларусаў

Працягваецца масавая эвакуацыя турыстаў з Арабскіх Эміратаў. Усё пачалося яшчэ ў панядзелак, 2 сакавіка, калі з сталіцы ААЭ - Абу-Дабі - было арганізавана больш як 15 рэйсаў па розных кірунках: у Маскву, Лондан, Парыж, Каір.

Шлях дахаты апынуўся няпростым. Галоўным прыярытэтам пры планаванні палёту стала бяспека. Таму рэйс быў пракладзены, абыходзячы небяспечныя зоны. Доўгі маршрут запатрабаваў дадатковага прыпынку ў Казахстане, у горадзе Актау борт дазаправілі, пасля чаго ён узяў курс на беларускую сталіцу. Нягледзячы на доўгі шлях і чаканне, людзі нарэшце дома. У зале прылёту пасажыраў сустракалі родныя і блізкія.

У рэгіёне ўсё яшчэ застаюцца больш за 1 тыс. нашых грамадзян у ААЭ, каля 300 - у Амане і каля 200 - у Катары. Belavia працуе над атрыманнем дазволаў для арганізацыі далейшых вывазных рэйсаў, каб вярнуць як мага хутчэй нашых суайчыннікаў на радзіму.