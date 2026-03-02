3.75 BYN
2.87 BYN
3.37 BYN
У Мінск прыбыў першы вывазны рэйс з ААЭ, на радзіму вярнуліся 189 беларусаў
Нягледзячы на складаную сітуацыю з авіязносінамі на Блізкім Усходзе, уначы 4 сакавіка ў Мінск прыбыў першы вывазны рэйс з ААЭ. На радзіму вярнуліся 189 беларусаў.
Пералёт праходзіў па бяспечным маршруце, абыходзячы небяспечныя зоны. У Нацыянальным аэрапорце Мінск нашых суайчыннікаў сустракала наша здымачная група.
Працягваецца масавая эвакуацыя турыстаў з Арабскіх Эміратаў. Усё пачалося яшчэ ў панядзелак, 2 сакавіка, калі з сталіцы ААЭ - Абу-Дабі - было арганізавана больш як 15 рэйсаў па розных кірунках: у Маскву, Лондан, Парыж, Каір.
3 сакавіка з Дубая вылецеў і самалёт Belavia. Сёння ўначы ў Нацыянальным аэрапорце Мінск ён здзейсніў сваю пасадку. На борце знаходзіліся 189 пасажыраў - гэта нашы грамадзяне, чый вылет павінен быў адбыцца яшчэ 28 лютага. Але з-за нарастання напругі канфлікту на Блізкім Усходзе рэйс перанеслі. Дазвол аб вылеце атрыманы быў толькі ўчора.
Шлях дахаты апынуўся няпростым. Галоўным прыярытэтам пры планаванні палёту стала бяспека. Таму рэйс быў пракладзены, абыходзячы небяспечныя зоны. Доўгі маршрут запатрабаваў дадатковага прыпынку ў Казахстане, у горадзе Актау борт дазаправілі, пасля чаго ён узяў курс на беларускую сталіцу. Нягледзячы на доўгі шлях і чаканне, людзі нарэшце дома. У зале прылёту пасажыраў сустракалі родныя і блізкія.
Вяртанне беларусаў з ААЭ працягваецца. Наступны вывазны рэйс з Дубая адправіцца ўжо 4 сакавіка днём, на ім паляцяць пасажыры, чые вылеты былі запланаваныя на 1 і 2 сакавіка. Паводле інфармацыі Belavia, 5 сакавіка таксама чакаецца вывазны рэйс. Улады ААЭ пасля абвастрэння сітуацыі на Блізкім Усходзе забаранілі прыбыццё ў краіну авіяпасажыраў. Зваротна з Мінска самалёты паляцяць пустымі, а з Дубая - поўнымі.
Авіякампанія гарантуе, што ніякіх даплат за вяртанне дахаты на спецрэйсах не запатрабуецца. Пры гэтым рэгулярныя рэйсы Мінск-Дубай на 4 і 5 сакавіка скасаваныя.
У рэгіёне ўсё яшчэ застаюцца больш за 1 тыс. нашых грамадзян у ААЭ, каля 300 - у Амане і каля 200 - у Катары. Belavia працуе над атрыманнем дазволаў для арганізацыі далейшых вывазных рэйсаў, каб вярнуць як мага хутчэй нашых суайчыннікаў на радзіму.