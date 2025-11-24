3.70 BYN
У Мінску падвялі вынікі фестывалю ў абарону сям'і і жыцця "Далонька"
Фестываль у абарону сям'і і жыцця "Далонька" падвёў свае вынікі. 12-ты форум-конкурс сацыяльнай рэкламы сабраў удзельнікаў і гасцей на ўрачыстую цырымонію ўзнагароджання пераможцаў.
У 2025 годзе ўдзел узялі 108 чалавек з Беларусі, Расіі і Казахстана. Канкурсанты даслалі свае працы ў розных намінацыях: відэаролікі і інтэрнэт-плакаты, малюнкі і фатаграфіі, музычныя творы і вершы. Усе працы прапанавалі аўтарскі погляд на тэму сямейных каштоўнасцяў, радасці бацькоўства, мацярынства і дзяцінства.
Пераможцам у кожнай намінацыі ўручылі дыпломы і памятныя падарункі. У падарунак прысутным прагучаў святочны канцэрт.
Акцэнтамі фестывалю "Далонька" сёлета сталі не толькі ўрачыстасць узнагароджання пераможцаў, але і канферэнцыя ў абарону сям'і, мацярынства і дзяцінства, а таксама акцыя званароў "За жыццё!".