Віцебская гімназія № 2 прызнаная лепшай у Беларусі трэці раз за пяць гадоў
2-я гімназія Віцебска прызнаная лепшай у Беларусі сярод гарадскіх устаноў адукацыі. Уладальнікам гэтага ганаровага статусу яна стала трэці раз за пяць гадоў.
Палітра дасягненняў уражвае: гэта і сусветныя матэматычныя рэкорды, і перамогі ў прэстыжных творчых конкурсах. Высокія вынікі выпускнікі гімназіі прадэманстравалі таксама на рэспубліканскай алімпіядзе па вучэбных прадметах і падчас уступнай кампаніі.
Са складанымі матэматычнымі задачамі вучні Аляксандра Шугаля спраўляюцца на выдатна. На іх рахунку рэспубліканскія і міжнародныя алімпіяды. Сярод нядаўніх дасягненняў - дзве бронзы ў Аўстраліі.
Аляксандр Шугаль, настаўнік матэматыкі гімназіі № 2 г. Віцебска:
"Матэматыка з'яўляецца адным з трэндавых напрамкаў, таму што ўвесь свет зараз пераходзіць на лічбавы фармат. А штучны інтэлект - гэта галіна матэматыкі. І я, калі працую з дзецьмі, тлумачу ім, што іх праца ў будучыні будзе вельмі карыснай".
У гімназіі таксама ёсць хор "Планета", назва якога - ідэя гімназістаў. Аснова - патрыятычная, прачытанне - эксперыментальнае. Напрыклад, легендарную "Кацюшу" юныя вакалісты вывучылі на кітайскай мове.
Талент, любоў да музыкі і неардынарны падыход да справы прыносяць перамогі. Так, у пачатку 2026 года хор гімназіі стаў лепшым у прэстыжным міжнародным конкурсе.
Наталля Міхайлава, настаўнік музыкі гімназіі № 2 г. Віцебска:
"Хор ствараўся па маёй ініцыятыве, падтрымалі дзеці, калегі і бацькі. У хоры спяваюць усе, хто жадае, строгага адбору няма. Гэта ж і эмацыйнае насычэнне, і мастацкі густ, і выхаванне культуры".
Трафеі міжнародных творчых, спартыўных і даследчых конкурсаў, тытул чэмпіёна Беларусі па інтэлектуальных гульнях і лідара ў алімпіядным руху - у 2025 годзе гімназісты даказалі: іх альма-матар аказалася на Рэспубліканскай дошцы гонару дзякуючы запалу і працавітасці вялікай каманды.
Канстанцін Кісялёў, дырэктар гімназіі № 2 г. Віцебска:
"Імкнемся ў кожным дзіцяці знайсці талент. У нас слоган: "Гімназія максімальнай рэалізацыі". Гэта значыць мы імкнемся максімальна рэалізаваць кожнае дзіця ў той галіне, якая яму бліжэй. Гэта датычыцца як вучэбных прадметаў, так і творчай, спартыўнай дзейнасці".
Эфектыўнасць такога падыходу пацвярджаюць не толькі дыпломы, медалі і кубкі. Уступная кампанія як штогадовы індыкатар поспеху: у мінулым навучальным годзе на цэнтралізаваным экзамене сярэдні бал гімназістаў ушчыльную наблізіўся да адзнакі 90. Гэта абсалютнае першынство ў Віцебскай вобласці. Заканамерны, узорны вынік - стапрацэнтнае паступленне выпускнікоў у прэстыжныя ВНУ краіны.
Ужо вясной 2026 года 2-я гімназія адсвяткуе 30-годдзе. Свае асабістыя і камандныя перамогі вучні прысвецяць юбілейнай даце.