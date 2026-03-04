Глядзець анлайнПраграма ТБ
Юбілейны конкурс юных даследчыкаў сабраў у Мінску 200 школьнікаў з Беларусі і Расіі

Важны этап развіцця адукацыі - падтрымка таленавітых і ініцыятыўных вучняў. Конкурс прац юных даследчыкаў - гэта магчымасць для ўдзельнікаў прапанаваць свае самыя адважныя ідэі і распрацоўкі ў розных сферах. У 2026 годзе на рэспубліканскім этапе сустрэліся амаль 200 школьнікаў. Усе яны прэтэндуюць не толькі на перамогу, але і на гонар прадстаўляць краіну на міжнароднай арэне.

Тэмы праектаў разнастайныя: ад крыптавалют і блакчэйна да сельскай гаспадаркі і аховы здароўя. Конкурс прац даследчага характару праводзіцца ўжо 30-ты раз.

