3.74 BYN
2.89 BYN
3.35 BYN
Юбілейны конкурс юных даследчыкаў сабраў у Мінску 200 школьнікаў з Беларусі і Расіі
Аўтар:Карына Гурэвіч
Важны этап развіцця адукацыі - падтрымка таленавітых і ініцыятыўных вучняў. Конкурс прац юных даследчыкаў - гэта магчымасць для ўдзельнікаў прапанаваць свае самыя адважныя ідэі і распрацоўкі ў розных сферах. У 2026 годзе на рэспубліканскім этапе сустрэліся амаль 200 школьнікаў. Усе яны прэтэндуюць не толькі на перамогу, але і на гонар прадстаўляць краіну на міжнароднай арэне.
Тэмы праектаў разнастайныя: ад крыптавалют і блакчэйна да сельскай гаспадаркі і аховы здароўя. Конкурс прац даследчага характару праводзіцца ўжо 30-ты раз.