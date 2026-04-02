3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
Запушчаны прамыя трансгранічныя прыгарадныя цягнікі са Смаленска ў Віцебск і Оршу
Пасажырскія трансгранічныя прыгарадныя цягнікі пачынаюць курсіраваць паміж Беларуссю і Расіяй. Маршрутаў два: Смаленск - Віцебск - Смаленск і Смаленск - Орша - Смаленск.
2 красавіка днём першы цягнік са Смаленска адправіцца ў Оршу.
Запуск прамых маршрутаў - запыт часу. Новыя чыгуначныя зносіны дазволяць пазбегнуць перасадак, а значыць, сэканоміць час пасажыраў.
З Оршы ў Смаленск зараз можна даехаць за 1 гадзіну 40 хвілін, з Віцебска - на 20 хвілін даўжэй. Таксама пасажырам зараз зручней рабіць перасадкі на цягнікі, якія адпраўляюцца ў іншыя гарады Беларусі і Расіі. Для гэтага прадугледжана зручная стыкоўка.
Зносіны штодзённыя. У распараджэнні пасажыраў четырохвагонныя электрацягнікі і двухвагонныя дызель-саставы.
Паездкі абяцаюць быць камфортнымі. На новыя маршруты выйдуць сучасныя цягнікі, абсталяваныя клімат-кантролем і спецыяльнымі пад'ёмнікамі для маламабільных пасажыраў.