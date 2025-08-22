Два матчы заяўлены ў праграме гульнявога дня 23 жніўня на Кубку Дружбы па хакеі

Сёння працягваем сачыць за Кубкам Дружбы, які прымае Гомель. У праграме чарговага гульнявога дня дзве сустрэчы.



Першымі на лёд выйдуць расійскі "Хімік" і "Віцебск". У 12:45 адбудзецца стартавае ўкідванне. Затым у 16:45 будзем назіраць за паядынкам "Гомеля" і "Намада" з Казахстана. Абодва матчы ў прамым эфіры пакажа тэлеканал "Беларусь 5".



Па выніках турніру дзве лепшыя каманды выйдуць у "Фінал чатырох", які адбудзецца ў студзені ў Мінску.