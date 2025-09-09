"Дынама-Мінск" стартавала з перамогі над "Спартаком" у новым чэмпіянаце КХЛ

Ужо ў першым перыядзе хлопцы закінулі дзве шайбы з розніцай 41 секунду - Сяргей Кузняцоў і пачатковец мінчан Алекс Лімаж сталі іх аўтарамі. У другі 20-хвілінцы Сэм Энас, рэалізаваўшы большасць, павялічыў перавагу гасцей - гэта была апошняя шайба "зубраў" у паядынку.