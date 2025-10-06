3.68 BYN
Хакей. Чэмпіянат Беларусі: 7 кастрычніка ХК "Юнацтва" згуляе са "Славуцічам" са Смаленска
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Барацьба за пальму лідарства ў чэмпіянаце Беларусі па хакеі разгараецца. На вяршку турнірнай табліцы адразу некалькі калектываў ідуць з роўнай колькасцю ачкоў. Сталічнае "Юнацтва" і "Дынама-Маладзечна" за 11 гульняў набралі па 20 балаў.
7 кастрычніка адна з дружын можа здзейсніць фатальную асечку - ХК "Юнацтва" у 17:55 на родным лёдзе згуляюць са смаленскім "Славуцічам", які пакуль упэўнена адчувае сябе на сёмай пазіцыі зводнага табеля.
Значна пазней, у 20:10, "маладзечанцы" прымуць абсалютнага аўтсайдара першынства "Магілёў", які здабыў толькі адну "вікторыю" са старту сезона.
Абодва паядынкі глядзіце ў прамым эфіры на тэлеканале "Беларусь 5".