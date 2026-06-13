"Мінск" выйграў серабро Кубка еўрапейскіх чэмпіёнаў па пляжным футболе

"Мінск" у фінале прэстыжнага турніру сустракаўся са швейцарскай камандай BSC-54. Беларускія хлопцы прапусцілі два мячы ў 1-м перыядзе і яшчэ адзін на старце другога, аднак пасля закінулі тройчы і зраўнялі рахунак. Чайкоўскі, Гаўрылаў і Брыштэль адзначыліся забітымі галамі.