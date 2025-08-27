3.69 BYN
На Кубку Салея па хакеі сталі вядомы імёны паўфіналістаў у барацьбе за трафей
Аўтар:Андрэй Казлоў
Летні хакей, як апынулася, запатрабаваны гледачом на ўзроўні аншлагаў на трыбунах. Матчы чвэрцьфінальнай стадыі, як якасны спартыўны прадукт, адказалі аншлагам на трыбунах.
Такім чынам, ужо заўтра ў паўфіналах Кубка Руслана Салея пары выглядаюць наступным чынам: "Юнацтва" - "Металург" і "Гомель" - "Шахцёр". "Юнацтва" сціпла, але з сухім лікам перайграла "Магілёў". А "гарнякі" ўстроілі камбэк у матчы з "Віцебскам"!