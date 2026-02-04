У Мінску пратягваецца турнір "Кубак Будучыні" з удзелам зборных РФ і Беларусі да 18 і 17 гадоў

Беларускае дэрбі на "Чыжоўка-Арэне": у Мінску працягваюцца хакейныя разборкі за "Кубак Будучыні". Лядовыя баталіі стартуюць 6 лютага ў 14:30 супрацьстаяннем расійскіх зборных да 18 і 17 гадоў.

У сем вечара пройдзе сутычка моладзевай каманды Беларусі з юніёрскім складам краіны. Абодва супрацьстаянні ў прамым эфіры пакажа тэлеканал "Беларусь 5".

Напярэдадні ў рамках першынства завяршыўся турнір у фармаце тры на тры. Беларуская маладзёжка стала другой, уступіўшы золата камандзе Расіі, якая састаўлена з гульцоў да 18 гадоў.