Зборныя Беларусі, Расіі і Ірака прымуць удзел у міжнародным турніры па гандболе ў Мінску

Сталічная "Чыжоўка-Арэна" на тры дні стане эпіцэнтрам не хакейных баталій. Міжнародны турнір па гандболе сабраў на базе шматфункцыянальнага спартыўнага комплексу зборныя трох краін - Беларусі, Расіі і Ірака.



Адзначым, Сінявокая прадстаўлена адразу дзвюма камандамі. У абойме асноўнага складу - лепшыя беларускія гульцы, якія выступаюць і за мяжой, напрыклад, Арцём Каралёк, Мікіта Вайлупаў, Ігар Бяляўскі і не толькі. У складзе другога калектыву - найбліжэйшы рэзерв галоўнай каманды.