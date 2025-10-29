3.71 BYN
Зборныя Беларусі, Расіі і Ірака прымуць удзел у міжнародным турніры па гандболе ў Мінску
Сталічная "Чыжоўка-Арэна" на тры дні стане эпіцэнтрам не хакейных баталій. Міжнародны турнір па гандболе сабраў на базе шматфункцыянальнага спартыўнага комплексу зборныя трох краін - Беларусі, Расіі і Ірака.
Адзначым, Сінявокая прадстаўлена адразу дзвюма камандамі. У абойме асноўнага складу - лепшыя беларускія гульцы, якія выступаюць і за мяжой, напрыклад, Арцём Каралёк, Мікіта Вайлупаў, Ігар Бяляўскі і не толькі. У складзе другога калектыву - найбліжэйшы рэзерв галоўнай каманды.
Міжнародны турнір стартуе 31 кастрычніка сутычкай зборных Расіі і Ірака ў 16:00. А ў 18:30 нас чакае беларускае дэрбі - асноўная зборная схвоснецца са сваім найбліжэйшым рэзервам. Абодва супрацьстаянні глядзіце ў прамым эфіры на тэлеканале "Беларусі 5". Можна падтрымаць нашых хлопцаў на "Чыжоўка-Арэне". Уваход на трыбуны вольны.