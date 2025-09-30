3.65 BYN
1 кастрычніка стартавала дабрачынная акцыя Беларускага Чырвонага Крыжа "Ваша дапамога"
1 кастрычніка, у Міжнародны дзень пажылых людзей, адкрыўся другі "Цэнтр здароўя", прымеркаваны да старту штогадовай дабрачыннай кампаніі Беларускага Чырвонага Крыжа "Ваша дапамога".
Гэта натхняльная ініцыятыва заклікана падтрымаць пажылых людзей і людзей з інваліднасцю, дапамагаючы ім адаптавацца да сучаснага свету.
Асаблівая ўвага надаецца адукацыі: валанцёры навучаюць камп'ютарнай пісьменнасці, асновам догляду і прафілактыцы захворванняў. Больш за ўсё сярод людзей пенсійнага ўзросту цэняцца курсы па інтэрнэт-бяспецы, унікальныя моўныя курсы і гурткі рукадзелля.
Таксама адбыўся круглы стол, прысвечаны ўзаемадзеянню Чырвонага Крыжа з дзяржструктурамі. Удзельнікі абмеркавалі дзеючыя механізмы падтрымкі, абмен інфармацыяй аб якія жывуць у нястачы.
У найбліжэйшы час Чырвоны Крыж адкрые два новыя "Пункты здароўя", гэтыя сэрвісы дапамогуць у прафілактыцы неінфекцыйных захворванняў.