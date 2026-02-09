11 лютага адзначаюць Міжнародны дзень жанчын і дзяўчат у навуцы. У нашай краіне беларускі таксама плённа спалучаюць кар'еру і сям'ю.

Так, у Акадэміі навук ужо дасягнуты гендэрны баланс: палова даследчыкаў - жанчыны. Пры гэтым кожная пятая - доктар навук. Такія лічбы агучылі падчас тэматычнага круглага стала ў Інстытуце сацыялогіі. Большасць жанчын прадстаўлена ў медыцынскіх навуках.

Па выніках 2025 года навуковую ступень прысудзілі 261 сушукальніку, з іх палова - жанчыны. У цэлым па краіне сярод даследчыкаў - каля 39 % жанчын. Пры гэтым у магістратуры, аспірантуры і дактарантуры - іх больш як 50 %.