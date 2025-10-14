Глядзець анлайнПраграма ТБ
15 кастрычнікау свеце адзначаецца Дзень барацьбы з ракам малочнай залозы

Сёння ва ўсім свеце адзначаецца Дзень барацьбы з ракам малочнай залозы. Гэты від паталогіі па-ранейшаму займае першыя пазіцыі па захворванні і смяротнасці ў жанчын ва ўсіх краінах. У Беларусі за мінулы год рак грудзей дыягнаставалі ў больш чым пяці тысяч жанчын.

Маштабныя лічбы медыкі звязваюць з удасканаленнем дыягностыкі і выяўленнем паталогіі на ранніх стадыях, што ў наступным дае вялікія гарантыі на вылечванне.

