15 кастрычнікау свеце адзначаецца Дзень барацьбы з ракам малочнай залозы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сёння ва ўсім свеце адзначаецца Дзень барацьбы з ракам малочнай залозы. Гэты від паталогіі па-ранейшаму займае першыя пазіцыі па захворванні і смяротнасці ў жанчын ва ўсіх краінах. У Беларусі за мінулы год рак грудзей дыягнаставалі ў больш чым пяці тысяч жанчын.
Маштабныя лічбы медыкі звязваюць з удасканаленнем дыягностыкі і выяўленнем паталогіі на ранніх стадыях, што ў наступным дае вялікія гарантыі на вылечванне.