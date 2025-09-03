3.70 BYN
2.99 BYN
3.48 BYN
15 верасня ў Вярхоўным Судзе пачнецца разгляд справы ў дачыненні да ката Хатыні Восіпа Вінніцкага
Вярхоўны Суд Беларусі 15 верасня пачне разглядаць крымінальную справу ў дачыненні да чарговага ката Хатыні - Восіпа Вінніцкага. З матэрыялаў справы вядома, што ён быў памагатым нацыстаў.
У пачатку жніўня генеральны пракурор накіраваў у Вярхоўны Суд крымінальную справу па абвінавачанні Вінніцкага ў генацыдзе. Паводле звестак пракуратуры, ён быў членам арганізацыі ўкраінскіх нацыяналістаў, а таксама ўдзельнікам фарміравання "Букавінскі курань". Восенню 1942 года ён увайшоў у склад 118-га батальёна ахоўнай паліцыі.
Валерый Талкачоў, кіраўнік следчай групы Генпракуратуры па расследаванні крымінальнай справы аб генацыдзе:
"Падчас расследаванняў Генеральнай пракуратурай сабраныя неабвяргальныя доказы, якія пацвярджаюць удзел Вінніцкага ў карных аперацыях асабіста альбо пасродкам давання загадаў сваім падначаленым. Таксама ўстаноўлены яго ўдзел у знішчэнні жыхароў шэрагу вёсак, у тым ліку вёскі Хатынь".
Справа Вінніцкага вылучана ў асобную спецвытворчасць з крымінальнай справы па факце генацыду беларускага народа.