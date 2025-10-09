Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Мінскім заапарку папаўненне: пара двухгорбых вярблюдаў асвойвае новыя апартаменты

У сям'і Мінскага заапарка папаўненне. У сталіцу прыехала пара двухгорбых вярблюдаў. Гэта парода можа дасягаць у вышыню да трох метраў, а вага жывёлы - ад 300 да 1000 кг. Навасельцы адчуваюць сябе выдатна, паспелі абжыцца ў камфортным вальеры. Дарэчы, па суседстве жыве яшчэ адзін вярблюд Вася. У сталіцу ён прыехаў 7 гадоў таму.

Зараз у Мінскім заапарку каля 400 відаў экзатычных жывёлін і рэдкіх прадстаўнікоў фаўны Беларусі. Працуюць некалькі экспазіцый: экзатарыум, акварыум і тэрарыум.

