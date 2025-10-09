3.69 BYN
У Мінскім заапарку папаўненне: пара двухгорбых вярблюдаў асвойвае новыя апартаменты
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У сям'і Мінскага заапарка папаўненне. У сталіцу прыехала пара двухгорбых вярблюдаў. Гэта парода можа дасягаць у вышыню да трох метраў, а вага жывёлы - ад 300 да 1000 кг. Навасельцы адчуваюць сябе выдатна, паспелі абжыцца ў камфортным вальеры. Дарэчы, па суседстве жыве яшчэ адзін вярблюд Вася. У сталіцу ён прыехаў 7 гадоў таму.
Зараз у Мінскім заапарку каля 400 відаў экзатычных жывёлін і рэдкіх прадстаўнікоў фаўны Беларусі. Працуюць некалькі экспазіцый: экзатарыум, акварыум і тэрарыум.