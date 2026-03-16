17 сакавіка ў Мінску стартуе XXXIII Міжнародная кніжная выстава-кірмаш: што чакае наведвальнікаў
17 сакавіка стартуе галоўны літаратурны форум года - Мінская міжнародная кніжная выстава-кірмаш.
У "БелЭкспа" свае выданні прадэманструюць 23 дзяржавы. Пройдуць прэзентацыі кніжных навінак, аўтограф-сесіі і інтэрактывы. На стэндах размесцяць прадукцыю каля 500 экспанентаў.
XXXIII Мінская міжнародная кніжная выстава-кірмаш на працягу шасці дзён будзе прымаць прыхільнікаў друкаваных форм, таму набыць упадабанае выданне можна будзе без паспеху.
Менавіта Мінская выстава лічыцца адной з самых аўтарытэтных на постсавецкай прасторы. Акрамя таго, яна задае тон на год, бо менавіта са сталічнай выставы адкрываецца каляндар кніжных экспазіцый.
"Сёлета вы ўбачыце вельмі незвычайную канцэпцыю: чатыры лакацыі. Ёсць выдавецкая дзейнасць, ёсць навукова-метадычная работа, куды запрашаюць настаўнікаў, выкладчыкаў, метадыстаў. Ёсць дадатковая адукацыя, гэта ўсё актыўнасці: мастацкія, творчыя і іншыя. Чацвёртая лакацыя - гэта моладзевая палітыка. Яна заўсёды самая дынамічная, тут у рэжыме нон-стоп з самай раніцы да закрыцця выставы будзе вельмі шмат квізаў, квестаў і іншых актыўнасцей", - расказала прарэктар Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы Людміла Кажухоўская.
Інга Бекіш, намеснік генеральнага дырэктара ААТ "Белкніга":
"Белкніга" з'яўляецца пастаянным удзельнікам Мінскага кніжнага кірмашу. Мы прывозім сюды пашыраны асартымент. Галоўнай тэматычнай экспазіцыяй з'яўляюцца ідэалагічна-патрыятычныя кнігі, а таксама краязнаўства, мастацкая літаратура - як дарослая, так і дзіцячая. Галоўнымі кнігамі, што будуць прэзентаваны на гэтым кірмашы, з'яўляюцца: бестселер - кніга, якая больш за ўсё карыстаецца попытам у пакупніка, - "Наш Прэзідэнт", а таксама "Сімвалы суверэннай Беларусі" і "Нацыянальны набытак Беларусі".
Можна будзе азнаёміцца і з невялікімі рэгіянальнымі выданнямі.
Выстава прадоўжыцца да 22 сакавіка. Цэнтральнымі тэмамі сёлета сталі 35-годдзе СНД і Год беларускай жанчыны.