17 сакавіка ў Мінску стартуе XXXIII Міжнародная кніжная выстава-кірмаш: што чакае наведвальнікаў

У "БелЭкспа" свае выданні прадэманструюць 23 дзяржавы. Пройдуць прэзентацыі кніжных навінак, аўтограф-сесіі і інтэрактывы. На стэндах размесцяць прадукцыю каля 500 экспанентаў.

XXXIII Мінская міжнародная кніжная выстава-кірмаш на працягу шасці дзён будзе прымаць прыхільнікаў друкаваных форм, таму набыць упадабанае выданне можна будзе без паспеху.

Менавіта Мінская выстава лічыцца адной з самых аўтарытэтных на постсавецкай прасторы. Акрамя таго, яна задае тон на год, бо менавіта са сталічнай выставы адкрываецца каляндар кніжных экспазіцый.

"Сёлета вы ўбачыце вельмі незвычайную канцэпцыю: чатыры лакацыі. Ёсць выдавецкая дзейнасць, ёсць навукова-метадычная работа, куды запрашаюць настаўнікаў, выкладчыкаў, метадыстаў. Ёсць дадатковая адукацыя, гэта ўсё актыўнасці: мастацкія, творчыя і іншыя. Чацвёртая лакацыя - гэта моладзевая палітыка. Яна заўсёды самая дынамічная, тут у рэжыме нон-стоп з самай раніцы да закрыцця выставы будзе вельмі шмат квізаў, квестаў і іншых актыўнасцей", - расказала прарэктар Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы Людміла Кажухоўская.