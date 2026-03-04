3.75 BYN
208 курсантак асвойваюць ваенныя спецыяльнасці ў Акадэміі Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Хутка ў Беларусі з'явяцца і жанчыны-лётчыцы: набор дзяўчат па гэтай прафесіі стартуе ў Ваеннай акадэміі ўжо ў 2026 годзе.
Афіцэрская выправа і ваенная форма - мара шматлікіх маладых хлопцаў, такія жаданні дзяўчатам таксама зусім не чужыя.
Для таго каб надзець лейтэнанцкія пагоны, кожнаму курсанту неабходна прайсці складаны шлях, які пачынаецца з моманту паступлення ў Акадэмію. Жорсткі распарадак дня, дысцыпліна, нарады зусім не палохаюць дзяўчат, гэта ўсвядомлены выбар.