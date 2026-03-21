22 сакавіка ХХХІІІ Мінская міжнародная кніжная выстава-кірмаш завяршае працу
Мінская міжнародная кніжная выстава-кірмаш завяршае працу. Тысячы наведвальнікаў прагледзелі сотні навінак, якія прывезлі выдавецтвы.
Цэнтральнай тэмай стала 35-годдзе СНД, але геаграфія форуму нашмат шырэйшая. Удзельнікі прыехалі з 23 краін.
22 сакавіка - фінальная магчымасць паспець наведаць найбуйнейшы літаратурны форум краіны. Арганізатары адзначаюць асаблівую цікавасць да друкаванага слова ў моладзі менавіта ў 2026 годзе. Колькасць экспанентаў на гэтай выставе - больш за паўтысячы. Агульная колькасць наведвальнікаў можа перавысіць 80 тыс. чалавек.
Беларускі саюз жанчын разгарнуў цэлы стэнд, дзе беларускія аўтары могуць прэзентаваць свае кнігі. Журналіст прэзідэнцкага пула, аўтар кніг Валерыя Сцяцко прэзентавала сваю.
Застаюцца лічаныя гадзіны для таго, каб паспець наведаць Мінскую міжнародную кніжную выставу-кірмаш. Бо кожны стэнд тут - гэта падборка лепшых навінак кніжнай сусветнай індустрыі.