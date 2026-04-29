3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
30 красавіка прафсаюзныя юрысты праводзяць прыём грамадзян па ўсёй Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У апошні чацвер месяца па традыцыі прафсаюзныя юрысты правядуць прыём грамадзян ва ўсіх рэгіёнах краіны.
30 красавіка кожнаму, хто звернецца, бясплатна акажуць прававую дапамогу. Пры неабходнасці прафсаюзныя юрысты суправаджаюць грамадзян і на наступных этапах урэгулявання працоўных пытанняў.
Месца і час правядзення прыёмаў можна даведацца на сайтах абласных і Мінскага гарадскога аб'яднанняў прафсаюзаў.