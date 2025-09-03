3.70 BYN
4 верасня ў Нацыянальным аэрапорце Мінск прайшлі вучэнні
4 верасня прайшлі маштабныя вучэнні ў Нацыянальным аэрапорце Мінск, мэта якіх павысіць узровень бяспекі на выпадак магчымых надзвычайных сітуацый. Задзейнічаны верталёты, спецтэхніка і больш за сотню спецыялістаў - ратавальнікі, медыкі, спецыялісты аэрапорта, супрацоўнікі пагранічнага і мытнага камітэтаў.
Калі чалавек садзіцца ў самалёт, часта ён нават не задумваецца, наколькі зладжана і дакладна працуюць усе службы, каб кожны палёт праходзіў як па масле. Бо ў авіяцыі памылка недаравальная, таму ўсе імкнуцца да таго, каб нават самыя складаныя праблемы былі вырашаны на вышэйшым узроўні.
Менавіта для гэтага ў аэрапорце і задуманы вучэнні, якія паказваюць, як экстранныя службы гатовыя дзейнічаць у выпадку непрадбачаных сітуацый (падрабязнасці ў відэа).