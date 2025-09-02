3.69 BYN
777 кіламетраў - духоўна-асветніцкая экспедыцыя накіравалася з Мінска ў Ліду
Свята беларускай пісьменнасці ўсё бліжэй. Па традыцыі яго пачынае духоўны праект - навукова-асветніцкая экспедыцыя "Дарога да святыняў". Удзельнікі праходзяць шлях ад Мінска да сталіцы свята слова. І сёлета гэта Ліда.
У Дня беларускага пісьменства ёсць добрая традыцыя: пачатак святу роднага слова дае навукова-асветніцкая экспедыцыя "Дарога да святыняў". Удзельнікі гэтага духоўнага праекта (святары, навукоўцы і творчая інтэлегенцыя) рухаюцца з Мінска ў Ліду.
Кожны год - новы горад. Сёлетняя - 32-я па ліку экспедыцыя. Яе рух пачаўся з царквы. Ранкам у Свята-Духавым кафедральным саборы сталіцы прайшло набажэнства, на якім паломнікаў блаславілі на добры шлях. Сёлета ён будзе немалы: 777 кіламетраў пераадолеюць пілігрымы.
Свае пажаданні на дарогу ўдзельнікам сёлетняй экспедыцыі выказаў кіраўнік Беларускай праваслаўнай царквы. У рукі вандроўнікам перададзены Жыватворны агонь ад Гроба Гасподняга. З лампадай і іконай Маці Божай Загор'е-Сталавіцкай удзельнікі экспедыцыі накіраваліся ў падарожжа.
Вытокі адукацыі і асветніцтва гістарычна на нашых землях з храмаў і манастыроў. Дзейнасць Ефрасінні Полацкай, напісанне Тураўскага, Слуцкага, Жыровіцкага евангелляў. Падзеяй, прымеркаванай да сёлетняга старту "Дарогі да святыняў", стала прэзентацыя Лаўрышаўскага Евангелля - помніка беларускага пісьменства, створанага ў XIV стагоддзі ў манастыры. Выданне - копія, арыгінал быў страчаны 2 стагоддзі таму. Першы экзэмпляр новавыдання цяпер папоўніць бібліятэку Міністэрства інфармацыі. Паміж ведамствам і Беларускай праваслаўнай царквой 3 верасня падпісана дамова аб афіцыйным супрацоўніцтве.
Маршрут "Дарогі да святыняў" ахопіць Зэльву, Ляхавічы, Дзятлава, Іўе, Ашмяны, Баранавіцкі раён. На кожным прыпынку асветнікаў нашага часу чакаюць сустрэчы з мясцовымі жыхарамі, моладдзю, тэматычныя ўрокі і вечары. 7 верасня экспедыцыя фінішуе ў Лідзе. Далучыўшыся да агульнага свята - Дня беларускага пісьменства - духоўныя пілігрымы пройдуць хрэсным ходам і высадзяць сад малітвы.