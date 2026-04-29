Абноўленую абласную Дошку пашаны адкрылі ў Гродне

Лепшыя раёны, прадпрыемствы і арганізацыі Гродзенскай вобласці, занесеныя на абласную Дошку пашаны, 30 красавіка ўшаноўвалі ў Гродне.

Сярод лідараў тыя, хто па выніку 2025 года дасягнуў высокіх паказчыкаў у будаўнічай, эканамічнай сферах, сацыяльна-культурным развіцці. Таксама на Дошку пашаны занесены імёны 20 пераможцаў конкурсу "Чалавек года Гродзеншчыны". Сведчанні аб прысваенні звання былі ўручаны на ўрачыстай цырымоніі ў абласной філармоніі.

На Дошцы пашаны 5 раёнаў: Ваўкавыскі, Лідскі, Свіслацкі, Смаргоньскі і Астравецкі. Разам з імі 21 прадпрыемства.

