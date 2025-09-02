3.69 BYN
Ад актыўнай моладзі да вядучых спікераў. Праект "Актуальны мікрафон" стартаваў у Мінску
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Праект "Актуальны мікрафон" маштабна стартаваў у сталіцы. Мэта - абмеркаваць самыя значныя падзеі, якія маюць уплыў на нашу краіну.
Ён сабраў некалькі сотняў удзельнікаў: ад актыўнай студэнцкай моладзі да вядучых спікераў краіны, а таксама прадстаўнікоў палітычнай партыі "Белая Русь".
Галоўная тэма сустрэчы - "Беларусь - гэта МЫ". Дыялог прысвяцілі будучаму Дню народнага адзінства. Удзельнікі абмеркавалі шматканфесійнасць, шматграннасць нашай краіны, а таксама яе будучыню.
Акрамя цікавай размовы, удзельнікаў чакалі займальныя актыўнасці: дэгустацыі беларускіх прадуктаў, конкурсы і віктарыны.
"Актуальны мікрафон" прадоўжыць працу ўжо на раённых пляцоўках сталіцы.