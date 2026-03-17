Ад Кунанбаева да Коласа: пасол Казахстана распавёў аб літаратурных мастах паміж Мінскам і Астаной
Аўтар:Анастасія Бенедзісюк
Мінская міжнародная кніжная выстава-кірмаш працягвае здзіўляць гасцей не толькі літаратурнымі навінкамі, але і насычанай дыпламатычнай праграмай. У Год 35-годдзя СНД асаблівая ўвага нададзена краінам Садружнасці - для кожнай з іх вызначаны тэматычны дзень. 18 сакавіка на выставе прымалі Казахстан.
Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Казахстана ў Беларусі Цімур Жаксылыкаў распавёў аб літаратурных перавагах дыпламатаў, гістарычных сувязях дзвюх краін і рэкордных паказчыках супрацоўніцтва (гл. відэа).