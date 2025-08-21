Глядзець анлайнПраграма ТБ
Адпачынак па-беларуску і прырода – чым яшчэ прывабліваюць здраўніцы страны турыстаў з-за мяжы

Усяго ў Мінскай вобласці 30 санаторыяў, якія прапаноўваюць шматпрофільнае аздараўленне

Камфортны адпачынак, аздараўленне і рэабілітацыя - брэнд і візітная картка цэнтральнага рэгіёна. Даступныя цэны, спрыяльны клімат і зручнае размяшчэнне робяць здраўніцы прывабнымі для гасцей з-за мяжы. Толькі за мінулы год паслугамі санаторыяў скарысталіся жыхары 57 краін. Там пастаянна абнаўляюць абсталяванне, папаўняюць спіс паслуг і ўдасканальваюць інфраструктуру з акцэнтам на добраўпарадкаванне і азеляненне.

Усяго ў Мінскай вобласці 30 санаторыяў, якія прапаноўваюць шматпрофільнае аздараўленне. Беларускія здраўніцы для лячэння найперш выкарыстоўваюць наша прыроднае багацце, чым і прывабліваюць адпачывальнікаў з-за мяжы.