Атмасфернае адкрыццё летняй змены для дзяцей з Башкартастана прайшло ў "Зубраняці"
Беларусь і Башкартастан пашыраюць супрацоўніцтва, прычым не толькі ў вытворчай і гандлёвай сферах, але і ў сацыякультурнай. Бакі актыўна здзяйсняюць узаемны абмен групамі школьнікаў для адпачынку ў дзіцячых лагерах дзвюх краін.
Хлопчыкі і дзяўчаты з Башкартастана сёння ўначы прыбылі ў Беларусь. Тут, на тэрыторыі лагера "Зубраня", яны правядуць 14 дзён летніх канікул. З візітам у адказ беларускія школьнікі зараз знаходзяцца ў Башкартастане.
Беларускія школьнікі - 20 дзяцей з сямей супрацоўнікаў Мінскага аўтамабільнага завода, якія знаёмяцца з гісторыяй і традыцыямі братэрскай для Беларусі рэспублікі. Дзеці ўжо паспелі наведаць этнапарк "Тэра", Беларускі гісторыка-культурны цэнтр і музей імя Шаляпіна. І гэты аздараўленчы тур толькі набірае абароты.
Гэтым часам у дзіцячым лагеры "Зубраня" Смалявіцкага раёна, што знаходзіцца ў ведамстве аўтазавода, прымаюць міжнародную профільную змену "Сіла адзінства". Такі абмен закліканы ўмацаваць сувязі паміж народамі і выбудаваць новыя гуманітарныя масты (глядзіце відэа).