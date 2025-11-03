3.68 BYN
Бабруйск і Іўе - паток турыстаў і паломнікаў расце ў духоўныя рэлігійныя цэнтры Беларусі
Аўтар:Капіталіна Зінкевіч
Духоўная сіла, яднанне і каласальны турыстычны патэнцыял. Духоўныя рэлігійныя цэнтры Беларусі аб'ядноўваюць тысячы людзей з усяго свету. Толькі Бабруйскую сінагогу - духоўны цэнтр іудзеяў - сёлета наведала звыш 35 тыс. чалавек. І паток турыстаў і паломнікаў расце. Масава едуць людзі і ў Іўе, каб асабіста дакрануцца да гісторыі мусульман на беларускіх землях (падрабязнасці ў відэа).