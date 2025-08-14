3.72 BYN
Бахановіч: Асноўны этап прыёму ў ВНУ Беларусі практычна на 100 % завершаны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Асноўны этап прыёму ў ВНУ Беларусі практычна на 100 % завершаны! Пра гэта паведаміў першы намеснік міністра адукацыі Аляксандр Бахановіч.
Колькасць тых, хто паступіў, перавысіла 45,5 тысячы чалавек. З іх на бюджэтнай форме будуць вучыцца больш як 30,5 тысячы, на платнай аснове - 15 тысяч.
Асаблівую ўвагу надалі спецыяльнасцям, якія першым чынам патрэбны нашай эканоміцы. Гэта сельская гаспадарка (залічана рэкордныя 3 тысячы чалавек), педагогіка (больш як 4 тысячы ) і інжынерыя.
Вырас і мэтавы прыём - на 1 300 чалавек. Усяго сёлета прынялі каля 9 тысяч на мэтавае навучанне (глядзіце відэа)