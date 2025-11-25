Беларусь і Кыргызстан дамовіліся аб пашырэнні ваеннага супрацоўніцтва

Беларусь і Кыргызстан умацоўваюць ваеннае супрацоўніцтва. 26 лістапада падчас сустрэчы ў Бішкеку міністраў абароны падпісаны план на 2026 год.



Віктар Хрэнін адзначыў паспяховае развіццё адносін паміж вайскоўцамі. Нашы краіны рэгулярна ўдзельнічаюць у сумесных мерапрыемствах у рамках АДКБ.



Па выніках сустрэчы беларускі бок запрасіў калег з Кыргызстана прыняць удзел у вучэннях "Непарушнае братэрства" і "Бар'ер", якія запланаваны на кастрычнік 2026-га.