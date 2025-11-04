Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Беларусь возьме ўдзел у Кітайскай міжнароднай выставе імпарту

5 лістапада ў Шанхаі стартуе Кітайская міжнародная выстава імпарту EXPO. Глабальнае мерапрыемства, на якім будзе шырока прадстаўлена і Беларусь, праводзіцца ўжо восьмы раз.

Дзясяткі разнапрофільных айчынных прадпрыемстваў гатовы прэзентаваць сваю прадукцыю. У Шанхай беларусы прывезлі тэхніку, прадукты харчавання, інфармацыйныя тэхналогіі і адукацыйныя праекты. Агульная плошча краінавага павільёна і тэматычных лакацый складае больш за 400 квадратных метраў. Асаблівая ўвага будзе нададзена папулярызацыі Беларусі як прывабнага напрамку для турыстаў.

На палях выставы плануецца і шырокая дзелавая праграма. Рыхтуюцца перамовы з прадстаўнікамі кітайскіх рэгіёнаў.

Выстава ў Шанхаі - выдатная магчымасць для нашай краіны прадэманстраваць свае лепшыя дасягненні і ўмацаваць супрацоўніцтва з кітайскім бізнесам.

Разделы:

Грамадства