Беларусь возьме ўдзел у Кітайскай міжнароднай выставе імпарту
5 лістапада ў Шанхаі стартуе Кітайская міжнародная выстава імпарту EXPO. Глабальнае мерапрыемства, на якім будзе шырока прадстаўлена і Беларусь, праводзіцца ўжо восьмы раз.
Дзясяткі разнапрофільных айчынных прадпрыемстваў гатовы прэзентаваць сваю прадукцыю. У Шанхай беларусы прывезлі тэхніку, прадукты харчавання, інфармацыйныя тэхналогіі і адукацыйныя праекты. Агульная плошча краінавага павільёна і тэматычных лакацый складае больш за 400 квадратных метраў. Асаблівая ўвага будзе нададзена папулярызацыі Беларусі як прывабнага напрамку для турыстаў.
На палях выставы плануецца і шырокая дзелавая праграма. Рыхтуюцца перамовы з прадстаўнікамі кітайскіх рэгіёнаў.
Выстава ў Шанхаі - выдатная магчымасць для нашай краіны прадэманстраваць свае лепшыя дасягненні і ўмацаваць супрацоўніцтва з кітайскім бізнесам.