Рух транспарту на вул. М. Багдановіча будзе абмежаваны з 11 кастрычніка

Пра змяненні ў гарадскім трафіку. Па вуліцы Багдановіча ў сталіцы рух на паўзе з 11 кастрычніка, прычым для ўсіх відаў транспарту - ад вуліцы Веры Харужай да Кульман у абодвух напрамках, а таксама на скрыжаванні Харужай і Багдановіча ў адным кірунку.



Гэта звязана з будаўніцтвам трэцяй лініі метро. Участак вуліцы будзе закрыты на некалькі гадоў да завяршэння работ. Вадзіцеляў просяць улічваць гэты факт пры пабудове маршруту. Грамадскі транспарт для аб'езду будзе выкарыстоўваць вуліцы Харужай, Коласа і Крапоткіна. Для аўтобуса № 25 з'явіцца новы канцавы прыпынак "Кульман".