13 кастрычніка ў Беларусі стартуе Тыдзень бацькоўскай любові: у праграме сотні мерапрыемстваў

Сапраўднае свята сям'і. Тыдзень бацькоўскай любові пройдзе ў Беларусі з 13 па 26 кастрычніка. Праграма ўключае ў сябе канцэрты, форумы, марафоны ў сацсетках і дні адкрытых дзвярэй у музеях.

13 кастрычніка ва ўсіх рэгіёнах нашай краіны стартуе Тыдзень бацькоўскай любові. Такая падзея прымеркавана да Дня маці 14 кастрычніка і Дня бацькі 21 кастрычніка. У праграме сотні мерапрыемстваў - ад рэспубліканскіх форумаў да калабарацый з блогерамі. У марафоне сямейных ролікаў пад назвай "Усё пачынаецца з сям'і" можа ўзяць удзел кожны беларус. Неабходна размясціць свае ролікі на інтэрнэт-платформе з хэштэгам "Усё пачынаецца з сям'і".

Увесь тыдзень будуць працаваць і іншыя праекты: анлайн-школа для бацькоў, адзіны дзень кансультавання па сацыяльных пытаннях і бясплатныя прававыя кансультацыі па сямейным заканадаўстве ад юрыстаў. Акрамя таго, вялікая ўвага сямейнаму ўладкаванню дзяцей, пакінутых без апекі бацькоў, і дзяцей-сірот. Далейшая задача - прыкласці максімум намаганняў, каб слова "мама" сагравала кожнае дзіця, якое засталося без бацькоўскай апекі.