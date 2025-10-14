Беларускі ваенны кантынгент прыляцеў на вучэнні АДКБ "Непарушнае братэрства - 2025"

На фоне эскалацыі міжнароднага становішча важна не проста трымаць порах сухім, але і дзейнічаць разам. Беларускі ваенны кантынгент прыбыў у Таджыкістан для ўдзелу ў вучэннях АДКБ. Акрамя нашай краіны, у Таджыкістан прыбудуць ваенныя з Расіі, Казахстана і Кыргызстана. На палігоне Фахрабад у найбліжэйшыя дні войскі правядуць баявое зладжванне з кантынгентам з Таджыкістана. Самі ж сумесныя манеўры з міратворчымі сіламі АДКБ "Непарушнае братэрства - 2025" і спецыяльныя вучэнні з сумесным фарміраваннем абароны і медыцынскага забеспячэння АДКБ "Бар'ер-2025" стартуюць 20 кастрычніка (падрабязнасці ў відэа).