Беларускія навукоўцы прэзентавалі новы сорт пшаніцы "айлін"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Высокая прадукцыйнасць, трываласць сцябла, а таксама ўнікальная пякарная якасць збожжа. Размова ідзе пра новы сорт пшаніцы "айлін", які прэзентавалі беларускія навукоўцы.
Максімальная ўраджайнасць - больш чым 130 ц/га, а сярэдняя - каля 75 ц/га. Сорт добра супраціўляецца асноўным грыбковым захворванням, што зніжае неабходнасць у апрацоўках.
Усяго з пачатку 2026 года ў дзяржрэестр сельгасраслін уключаны 21 сорт селекцыі Нацыянальнай акадэміі навук па земляробстве.