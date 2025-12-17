3.68 BYN
Беларускія навукоўцы распрацавалі біяпрэпарат для павышэння ўраджайнасці цукровых буракоў
Беларускія навукоўцы Інстытута мікрабіялогіі Нацыянальнай акадэміі навук распрацавалі ўнікальны біяпрэпарат. Яго прымяненне накіравана на павышэнне ўраджайнасці цукровых буракоў, значнае паляпшэнне эфектыўнасці іх вырошчвання.
Беларускія мікрабіёлагі ў літаральным сэнсе прыручылі мікраарганізмы, а гэта дапамагае таксама падтрымліваць здароўе жывёл, удасканальваць якасць прадуктаў харчавання, ствараць медпрэпараты.
Выкарыстанне айчынных біяпрэпаратаў ужо дазволіла беларускім аграрыям на 30 % знізіць выдаткі на хімічныя ўдабрэнні і сродкі засцярогі раслін. Для галіны гэта напрамую вядзе да патаннення гародніны і садавіны на ўнутраным рынку, а для краіны - да ўмацавання харчовай бяспекі.
Распрацоўкі арыентаваныя на вырашэнне пытанняў у рэальным сектары эканомікі: сельскай гаспадарцы, прамысловасці, ахове навакольнага асяроддзя. Беларускія навукоўцы працуюць і над новымі падыходамі ў лячэнні анкалагічных захворванняў. Сярод асноўных напрамкаў - стварэнне прэпаратаў, якія разбураюць адэназінавае воблака, што засцерагае ракавыя клеткі, павышэнне эфектыўнасці лекаў.