Беллёгпрам прапанаваў свой інавацыйны патэнцыял у стварэнні экіпіроўкі для спартсменаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беллёгпрам прапанаваў свой інавацыйны патэнцыял у стварэнні экіпіроўкі, адзення і абутку для спартсменаў. На айчынную форму ўжо даўно перайшлі многія зборныя Беларусі. І як адзначаюць самі атлеты, яна не ўступае імпартнай.
Вось ужо некалькі сезонаў выбіраюць "беларускае" і прадстаўнікі лыжных гонак. Адзначым, форма, матэрыялы і працэс вытворчасці карэктуюцца зыходзячы з запытаў спартсменаў.