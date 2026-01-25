Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Беллёгпрам прапанаваў свой інавацыйны патэнцыял у стварэнні экіпіроўкі для спартсменаў

Беллёгпрам прапанаваў свой інавацыйны патэнцыял у стварэнні экіпіроўкі, адзення і абутку для спартсменаў. На айчынную форму ўжо даўно перайшлі многія зборныя Беларусі. І як адзначаюць самі атлеты, яна не ўступае імпартнай.

Вось ужо некалькі сезонаў выбіраюць "беларускае" і прадстаўнікі лыжных гонак. Адзначым, форма, матэрыялы і працэс вытворчасці карэктуюцца зыходзячы з запытаў спартсменаў.

Разделы:

ГрамадстваСпорт