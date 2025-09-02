Глядзець анлайнПраграма ТБ
Белтэлерадыёкампанія абвясціла прыём заявак на новы праект - "Фактар.BY. Дзеці"!

За 4 сезоны шоу "Фактар.BY" на кастынгі прыйшлі каля 9 тыс. чалавек. Такой інфармацыяй падзяліўся старшыня Белтэлерадыёкампаніі Іван Эйсмант у эфіры "Добрай ранiцы, Беларусь!".

Як адзначыў Іван Эйсмант, шмат маладых людзей, захопленых спевам, жадаюць сябе праявіць. Гэта паказаў праект "Фактар.BY". "За 4 сезоны шоу на кастынгі прыйшлі каля 9 тыс. чалавек", - заўважыў старшыня Белтэлерадыёкампаніі. "Фактар.BY 60+" паказаў запатрабаванасць шоу сярод старэйшага пакалення. І яшчэ адна ўзроставая катэгорыя чакала сваёй зорнай гадзіны. Менавіта таму было прынята рашэнне запусціць "Фактар.BY. Дзеці".

У новым праекце змогуць прыняць удзел дзеці ва ўзросце 7-14 гадоў. У хуткім часе на сайце Белтэлерадыёкампаніі будзе адкрыты прыём заявак.