3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
Блогерам на некалькі дзён прапанавалі акунуцца ў армейскае жыццё
Аўтар:Стэфанія Віннічак
Наладзіць фокус на праўду з дапамогай кантэнту. У Беларусі прайшоў II Форум блогераў. Пляцоўку для сустрэчы выбралі нестандартную - Ваенную акадэмію. Блогерам на некалькі дзён прапанавалі акунуцца ў армейскае жыццё. У праграме таксама інтэрактыўныя размовы і майстар-класы ад медыяэкспертаў.
Звычайна іх поле бою - стужка сацсетак, а зброя - слова і карцінка. Але каб зразумець, дзе нараджаецца праўда, яны на тры дні змянілі віртуальную прастору на самую што ні на ёсць рэальную (гл. у відэа).