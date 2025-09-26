Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Блогерам на некалькі дзён прапанавалі акунуцца ў армейскае жыццё

Наладзіць фокус на праўду з дапамогай кантэнту. У Беларусі прайшоў II Форум блогераў. Пляцоўку для сустрэчы выбралі нестандартную - Ваенную акадэмію. Блогерам на некалькі дзён прапанавалі акунуцца ў армейскае жыццё. У праграме таксама інтэрактыўныя размовы і майстар-класы ад медыяэкспертаў.

Звычайна іх поле бою - стужка сацсетак, а зброя - слова і карцінка. Але каб зразумець, дзе нараджаецца праўда, яны на тры дні змянілі віртуальную прастору на самую што ні на ёсць рэальную (гл. у відэа).

Разделы:

Грамадства