Наладзіць фокус на праўду з дапамогай кантэнту. У Беларусі прайшоў II Форум блогераў. Пляцоўку для сустрэчы выбралі нестандартную - Ваенную акадэмію. Блогерам на некалькі дзён прапанавалі акунуцца ў армейскае жыццё. У праграме таксама інтэрактыўныя размовы і майстар-класы ад медыяэкспертаў.