Дзень машынабудаўніка: як рыхтуюць кадры для лакаматыва беларускай эканомікі

Зараз у Беларусі працуюць дзясяткі прадпрыемстваў, многія з іх атрымалі сусветнае прызнанне. МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ, "БЕЛДЖЫ", "ІНТЭГРАЛ" - гэта нацыянальныя брэнды, якія ведаюць не толькі ў нашай краіне, але і за яе межамі. Сакрэт поспеху - у стварэнні тэхнікі, якая адказвае сучасным патрабаванням, і, вядома, у саміх людзях.