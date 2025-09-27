3.64 BYN
Дзень машынабудаўніка: як рыхтуюць кадры для лакаматыва беларускай эканомікі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
28 верасня ў Беларусі адзначаюць Дзень машынабудаўніка. З прафесійным святам працаўнікоў і ветэранаў галіны павіншаваў кіраўнік дзяржавы.
Зараз у Беларусі працуюць дзясяткі прадпрыемстваў, многія з іх атрымалі сусветнае прызнанне. МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ, "БЕЛДЖЫ", "ІНТЭГРАЛ" - гэта нацыянальныя брэнды, якія ведаюць не толькі ў нашай краіне, але і за яе межамі. Сакрэт поспеху - у стварэнні тэхнікі, якая адказвае сучасным патрабаванням, і, вядома, у саміх людзях.
Машынабудаванне - лакаматыў беларускай эканомікі, яе аснова і рухаючая сіла. Як любая іншая сфера, яна мае патрэбу ў высокакваліфікаваных спецыялістах. А падрыхтоўку кадраў больш як за стагоддзе паспяхова выконвае машынабудаўнічы факультэт БНТУ (глядзіце відэа).