Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ХакейФутболАдзінаборствыВалейболГандболАўтаспортТэніс

Яўген Залатой стаў бронзавым прызёрам чэмпіянату свету па акадэмічным веславанні

Пераможныя навіны прыйшлі з Шанхая - 28 верасня беларускі спартсмен Яўген Залатой стаў бронзавым прызёрам чэмпіянату свету па акадэмічным веславанні.

Канкурэнцыю беларусу ў вырашальнай гонцы склалі два алімпійскія чэмпіёны - першым фінішыраваў грэк Стэфанас Дускас, а ўслед за ім - немец Олівер Цайдлер.

Ад чэмпіёна свету Яўген Залатой адстаў усяго на 1,85 с. Для зборнай Беларусі гэта другі медаль на сусветным форуме. Раней таксама трэцімі сталі Таццяна Клімовіч і Алена Фурман у складзе парнай двойкі.

Разделы:

Спорт