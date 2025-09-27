3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
Яўген Залатой стаў бронзавым прызёрам чэмпіянату свету па акадэмічным веславанні
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Пераможныя навіны прыйшлі з Шанхая - 28 верасня беларускі спартсмен Яўген Залатой стаў бронзавым прызёрам чэмпіянату свету па акадэмічным веславанні.
Канкурэнцыю беларусу ў вырашальнай гонцы склалі два алімпійскія чэмпіёны - першым фінішыраваў грэк Стэфанас Дускас, а ўслед за ім - немец Олівер Цайдлер.
Ад чэмпіёна свету Яўген Залатой адстаў усяго на 1,85 с. Для зборнай Беларусі гэта другі медаль на сусветным форуме. Раней таксама трэцімі сталі Таццяна Клімовіч і Алена Фурман у складзе парнай двойкі.