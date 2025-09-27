3.64 BYN
Інстытут машынабудавання НАН Беларусі распрацаваў экскурсійны электробус для Батанічнага сада
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь утрымлівае лідарства ў многіх сферах прамысловасці і асабліва адрознілася ў машынабудаванні, яно стала адной з ключавых галін беларускай прамысловасці. У Аб'яднаным інстытуце машынабудавання НАН Беларусі працуюць па поўным цыкле: ад ідэі і дызайну да разлікаў, праектавання, выпрабаванняў і сертыфікацыі.
За гэты год быў распрацаваны электробус на 11 пасажырскіх месцаў, спецыяльна для зачыненых зон. Гэты экалагічны транспарт зроблены пад заказ для нацыянальнага Батанічнага сада і ўвойдзе ў эксплуатацыю ўжо ў 2026 годзе.