Больш за 10 тыс. чалавек сталі ўдзельнікамі Магілёўскага міжнароднага марафона
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Больш за 10 тыс. чалавек сталі ўдзельнікамі традыцыйнага Магілёўскага міжнароднага марафона.
Пахмурнае надвор'е не сапсавала спартсменам свята бегу. Кожны выбраў дыстанцыю па сілах. Самыя вопытныя замахнуліся адразу на 42 км 195 м.
Сярод жанчын першай фінішную рысу перасекла Марына Даманцэвіч. Пераможцам сярод мужчын стаў наш лёгкаатлет Уладзіслаў Прамаў.
Удзельнікі маглі выбраць дыстанцыі 3 і 10 км, а таксама далучыцца да каманднай эстафеты і сямейнага забегу. Магілёўскі марафон сабраў аматараў бегу шосты раз.